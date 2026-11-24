La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que antes de concluir 2026 se eliminará el uso de oficios en papel para la comunicación administrativa del sector salud, como parte de una estrategia de digitalización que también contempla incorporar inteligencia artificial para agilizar diagnósticos médicos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la modernización permitirá mejorar los procesos de contratación de personal, distribución de medicamentos y atención a pacientes en hospitales públicos.

Asimismo, señaló que el objetivo es establecer un expediente médico electrónico que pueda consultarse en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, independientemente de la institución donde reciba atención cada persona.

¿Cómo funcionará la inteligencia artificial en hospitales de México?

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que México trabaja en la creación de centros especializados para interpretar biopsias e imágenes radiológicas de manera remota, con apoyo de inteligencia artificial.

Estas herramientas permitirán identificar posibles lesiones y reducir los tiempos de diagnóstico, aunque los resultados deberán ser revisados por médicos especialistas.

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Sheinbaum destacó que la tecnología también permitirá enviar estudios médicos desde hospitales que no cuentan con radiólogos hacia centros especializados, donde profesionales de la salud podrán analizar las imágenes.

La presidenta mencionó que durante su reciente visita a China conoció hospitales que utilizan robots para transportar muestras y medicamentos, sistemas que México busca incorporar progresivamente.

Sheinbaum plantea expedientes digitales y recetas electrónicas para todos los mexicanos

La mandataria explicó que la digitalización del sistema público de salud contempla crear expedientes electrónicos con antecedentes médicos, alergias, estudios clínicos y tratamientos de cada paciente.

También se implementará la receta electrónica para que los médicos puedan verificar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias y consultar posibles alternativas terapéuticas.

Además, el Gobierno federal proyecta desarrollar una aplicación del Servicio Universal de Salud que permita programar consultas, recibir orientación mediante inteligencia artificial y acceder a atención médica a distancia.

Sheinbaum informó que se contempla contar con un centro de atención telefónica integrado por mil médicos, cuyo proceso de contratación ya comenzó.

Finalmente, sostuvo que estas medidas forman parte de la modernización del sistema nacional de salud y buscan reducir los tiempos administrativos para ampliar la atención a la población.

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