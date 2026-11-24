El Instituto de las Mujeres de Mérida atendió 27 mil 75 casos relacionados con violencia de género entre enero y la primera semana de noviembre de 2026, informó su directora, Yahayra Centeno Ceballos. Son unos 87 casos cada día, uno cada 17 minutos si se cuentan las 24 horas, o 2 mil 650 al mes, si se toma el corte al 7 de noviembre. Entre ellos hay unos 60 casos activos de niñas, niños y adolescentes, incluida violencia sexual. La cifra impresiona, pero llega sin una definición pública de qué cuenta.

En 2025, el mismo instituto reportó, en el primer semestre, más de 8 mil mujeres atendidas y unos 10 mil 500 servicios; al 5 de diciembre, más de 14 mil mujeres. Frente a eso, 27 mil 75 casi duplica la cifra de 2025 al 5 de diciembre. El ritmo diario lo muestra: 87 casos en 2026 contra 41 mujeres atendidas al día en 2025 y 58 servicios diarios en el primer semestre de ese año.

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Pero la comparación tiene un problema: las unidades no coinciden. En 2025 se hablaba de mujeres atendidas y de servicios; en 2026, de casos. Una misma mujer puede generar varios servicios o varios casos, de modo que el aumento real está entre 50% y 110%, según qué se compare con qué, y eso cambia la lectura de si la violencia crece o si se acude más.

Si 2026 cuenta servicios, el alza ronda el 50%; si cuenta personas, supera el 100%. La información disponible no precisa cuál es el caso.

Dos mostradores que no se parecen

El dato municipal contrasta con lo que se registra en la justicia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán registró 132 víctimas de delitos sexuales entre enero y septiembre de 2026: 77 de abuso sexual, 35 de violación simple, 19 de acoso y una de violación equiparada.

No son comparables con los 27 mil 75 casos, porque el Instituto atiende también violencia psicológica, económica y física, que muchas veces no llega a una carpeta. Los datos del Secretariado corresponden a víctimas en carpetas de investigación del fuero común y no están ajustados por población. Aun así, la distancia, de miles contra cientos, ilustra cuánta violencia se atiende y cuánta se denuncia.

También las cifras de salud van en aumento. En 2025, la Secretaría de Salud estatal contó 486 hospitalizaciones por violencia familiar, una cada 18 horas: 457 fueron mujeres, el 94%. El año anterior habían sido 320, un alza del 51.9%, y en 2021, 212. En el resumen nacional, Mérida apareció entre los 20 municipios con más víctimas de feminicidio del primer semestre de 2026.

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Hay, además, un dato que no cuadra. La Secretaría de las Mujeres del estado informó este año más de mil 800 servicios de atención al mes en todo Yucatán, con unas 300 mujeres nuevas cada mes. El Instituto de Mérida, solo con su municipio, reporta alrededor de 2 mil 650 al mes. La diferencia sugiere que cada dependencia cuenta de forma distinta, un problema cuando se quiere medir si la violencia crece o si la gente simplemente acude más.

El contexto de fondo es la prevalencia. Según la Endireh del Inegi, en su edición más reciente publicada, el 71.4% de las mujeres de 15 años o más en Yucatán ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Con esa proporción, 27 mil 75 atenciones no son una anomalía, sino la parte visible de una demanda que la encuesta sugiere mucho mayor.

60 niñas, niños y adolescentes

El dato que más pesa es el de la infancia. El Instituto da seguimiento a unos 60 casos activos de menores con alguna situación de violencia, incluida la sexual. Son pocos frente al total, pero se trata de casos abiertos que requieren acompañamiento psicológico y jurídico durante meses. La directora explicó que los recursos asignados al inicio de la administración permitieron contratar psicólogas infantiles, con una formación distinta a la de las psicólogas que atienden a adultas.

No se informó cuántas son ni cuántos casos atiende cada una. En diciembre de 2025, el propio Instituto anunció que buscaría más personal para 2026, en psicología infantil y en abogacía penal y familiar. El tema se cruza con lo que ya se sabe en el estado: en noviembre, la RedNAY presentó 319 atenciones de salud por violencia sexual a menores en 2025 en Yucatán.

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Dinero y capacidad

El presupuesto del Instituto creció 32.83% en 2025, según el balance por los 25 años del Instituto, publicado en octubre; el monto en pesos no se dio a conocer. La dependencia opera cuatro sedes, la Línea Mujer las 24 horas y un refugio. En el primer semestre de 2025, la línea recibía unas 145 llamadas al mes, una fracción de la demanda total, de modo que la línea es solo una de las puertas de entrada al sistema.

El refugio, por su parte, recibirá este año 6 millones de pesos del subsidio federal, contra los 277 mil 860 pesos de 2025: unas 21.6 veces más. Si la demanda subió, el apoyo para albergarla también, aunque no se sabe cuántas mujeres y cuántos niños atiende el refugio.

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El Instituto reporta, además, 30 titulares de igualdad nombradas en las áreas municipales y su programa Mujeres Seguras, en el que participan cerca de 40 organizaciones. Son piezas de prevención que no aparecen en el contador de casos, pero que ayudan a explicar el volumen: más espacios donde preguntar pueden significar más mujeres que preguntan.

Panorama incompleto

Para leer la cifra hacen falta cuatro datos: qué unidad cuenta el Instituto —si casos, personas o servicios—; el desglose por tipo de violencia, que se dio solo en orden de frecuencia; cuántas mujeres reingresan; y cuántos de los 27 mil 75 se canalizaron a una denuncia. También, cuántas profesionales atienden la demanda.

Con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a un día, el 25 de noviembre, la pregunta de fondo es si la ciudad está viendo más violencia o si más mujeres la reconocen y piden ayuda. Hoy la cifra no permite distinguirlo: mide la demanda que llega al Instituto, no la violencia que ocurre en la ciudad.