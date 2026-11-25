Natiluz Pérez Lara protestó frente al Palacio de Gobierno para exigir que se cumpla la resolución judicial que le reconoce el derecho de recuperar a su hija, después de 11 años de litigio.

Aunque la entrega de la adolescente estaba programada para ayer, la diligencia fue suspendida porque Gabriela Hernández Hernández, quien la tiene bajo su cuidado, no fue localizada en el domicilio señalado por las autoridades.

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La madre explicó que su hija tenía apenas dos años y ocho meses cuando, según su testimonio, fue separada de ella el 17 de noviembre del 2017 mediante engaños y privación de la libertad.

Señaló que, debido a su juventud y a la falta de recursos económicos y asesoría legal en aquel momento, perdió inicialmente la custodia en un proceso tramitado ante el Juzgado Noveno, que otorgó la tutela a Hernández Hernández, quien, afirmó, no tiene parentesco consanguíneo con la menor.

Ante la ausencia de Hernández Hernández en el domicilio señalado, Pérez Lara solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para vigilar la zona, pues teme que la adolescente haya sido ocultada o trasladada fuera de Yucatán.

También pidió la colaboración de la ciudadanía y de las autoridades para localizar a ambas, al considerar que la resolución judicial debe traducirse finalmente en la recuperación de su hija.