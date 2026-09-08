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Menonita, ante juez por presunta violación de adolescente con autismo en Hopelchén

Un menonita de 32 años enfrentará a un juez de Control por violación equiparada y privación ilegal de la libertad contra una adolescente con autismo en Hopelchén durante el sábado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de sept de 2026

1 min

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J.R.P., menonita de 32 años, enfrenta un proceso penal.
J.R.P., menonita de 32 años, enfrenta un proceso penal. / Por Esto!

El proceso penal contra J.R.P., menonita de 32 años, señalado por los delitos de violación equiparada y privación ilegal de la libertad en agravio de una adolescente con autismo.

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El imputado permanece en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén desde la noche del lunes, donde quedó bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento judicial en la que el Ministerio Público presentará ante el juez los datos de prueba relacionados con la acusación.

El caso se originó por hechos ocurridos la noche del sábado 5 de septiembre en una localidad de Hopelchén. J.R.P. es señalado de haber privado de la libertad a la adolescente y trasladarla a un local ubicado a las afueras de la comunidad, donde posteriormente ambos fueron localizados por elementos de la Policía Municipal tras la búsqueda emprendida por familiares de la víctima.

JGH

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