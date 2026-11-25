Un hombre identificado como Valentín “N”, de 32 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de presuntamente agredir y amenazar con un machete a su pareja en la colonia Revolución, en Progreso, Yucatán.

Los hechos ocurrieron en la calle 33, en las inmediaciones del Rancho San Pedro y a espaldas de Walmart, luego de un reporte que movilizó a los uniformados para atender la situación de violencia.

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Durante la intervención policial, el sujeto empujó a la mujer hacia los agentes e intentó escapar para evitar su detención. Sin embargo, terminó soltando el machete y fue sometido por los elementos de seguridad.

La víctima presentó una lesión en el rostro, por lo que recibió atención de paramédicos en el lugar. Debido a que no requirió traslado hospitalario, permaneció en la zona tras ser valorada.

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Finalmente, Valentín “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias legales.