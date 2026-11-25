A pesar de que las lluvias provocadas por el Frente Frío número 8 cesaron desde hace varias horas, las afectaciones continúan en distintos puntos de Cancún. Una de las vialidades que mantiene problemas de circulación es la avenida Leona Vicario, entre la Ruta 5 y la zona norte de la ciudad, donde permanecen encharcamientos, lodo y baches de gran profundidad.

Durante un recorrido de Por Esto!, se constató que automovilistas, operadores del transporte público, motociclistas y conductores de camiones deben realizar diversas maniobras para esquivar los hoyancos, muchos de ellos cubiertos por el agua estancada, lo que dificulta identificar su profundidad y representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

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Ante esta situación, algunos vecinos colocaron trozos de llantas dentro o junto a los baches como señal de advertencia para alertar a los conductores y evitar que sus vehículos caigan en los profundos hundimientos y sufran daños.

Las precipitaciones registradas el martes dejaron al descubierto las condiciones del pavimento en esta avenida, donde el deterioro de la carpeta asfáltica, el lodo y las acumulaciones de agua evidencian los problemas que enfrentan los automovilistas para circular.

Aunque ya transcurrieron varias horas sin lluvias, el agua continúa estancada en diferentes tramos, mientras que la posibilidad de nuevas precipitaciones mantiene la preocupación entre quienes utilizan esta vialidad, una de las conexiones transitadas del norte de Cancún.