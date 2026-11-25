Una de las zonas con mayor registro de fauna silvestre en Tulum y un cenote de grandes dimensiones se encuentran amenazados por la construcción de un megaproyecto de entretenimiento con capacidad para 40 mil personas, cuya operación podría provocar graves afectaciones ambientales. Se trata del nuevo auditorio al aire libre impulsado por los promotores de Zamna Festival, que pretende albergar espectáculos multitudinarios en medio de la selva, sin que hasta el momento se conozcan públicamente las garantías ambientales para evitar el deterioro del ecosistema.

El ambientalista Elías Siebenborn, integrante del colectivo Cenotes Urbanos, reveló que el complejo se ubica aproximadamente a 500 metros de uno de los puntos donde ha obtenido el mayor número de registros de fauna silvestre mediante cámaras trampa, lo que evidencia la importancia biológica de este territorio. Advirtió que la realización de eventos masivos podría alterar significativamente las condiciones naturales que permiten la permanencia y el desplazamiento de distintas especies.

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Otro de los aspectos que encendieron las alertas es que el megaproyecto se encuentra a escasos 80 metros de un cenote de grandes dimensiones, situación que genera preocupación por el destino de los desechos sanitarios y las aguas residuales que produciría la concentración de miles de asistentes.

La cercanía con este cuerpo de agua obliga a cuestionar las medidas de prevención que deberán implementarse para evitar la contaminación del sistema subterráneo.

Siebenborn consideró que el impacto medioambiental del recinto podría ser grave en todos los sentidos, desde la generación de basura y desechos sanitarios hasta la contaminación lumínica y acústica.

Las luces artificiales y los elevados niveles de ruido podrían alterar los hábitos de alimentación, descanso y desplazamiento de los animales que todavía encuentran refugio en esta región.

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Mientras se reclama la recuperación de estos corredores biológicos, la industria del entretenimiento avanza sobre un entorno que requiere mayores esfuerzos de conservación. El proyecto pone en entredicho el modelo turístico de Tulum, donde la explotación comercial de la selva amenaza con destruir aquello que distingue al destino.

Las autoridades ambientales deberán esclarecer bajo qué condiciones se desarrolla el complejo y qué garantías existen para impedir que los intereses económicos terminen imponiéndose sobre la preservación del patrimonio natural.