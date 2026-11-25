Yucatán registró 0.9 defunciones de mujeres por homicidio por cada 100 mil mujeres en el 2025, una de las tasas más bajas del país, según el Inegi. Es menos de una quinta parte de la tasa nacional, de 4.9, y menos que las de sus vecinos: Campeche tuvo 2.5 y Quintana Roo, 6.2. Pero el dato tiene un reverso. En un estado con apenas 42 homicidios en total, las mujeres son más de una de cada cuatro víctimas, más del doble de su peso en el país.

La cuenta sale de dos cifras del Inegi. Con una población de unos 1.29 millones de mujeres, según la Encuesta Intercensal 2025, una tasa de 0.9 equivale a entre 11 y 12 mujeres asesinadas en el año, ya que la tasa está redondeada. Yucatán tuvo 42 homicidios en total, 23 menos que en el 2024 y el menor número del país. Once o 12 entre 42 son entre 26% y 29%. En México, las 3,338 mujeres asesinadas en el 2025 son 11.9% de los 27,989 homicidios.

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Es una estimación, no una cifra publicada: el boletín estatal no desglosa por sexo, y la tasa y el total provienen de productos distintos del Inegi, uno de ellos preliminar. Lo que sí está claro es que, cuando los homicidios son pocos, cada mujer asesinada pesa más en la proporción. Ese contraste no aparece en el ranking de tasas, que coloca a Yucatán entre los mejores, y un estado con baja violencia letal general no necesariamente la tiene baja contra las mujeres en relación con los hombres.

De 0.9 a 6.2: el mapa de la Península

Quintana Roo tuvo una tasa casi siete veces mayor que la de Yucatán y superó el promedio nacional. Campeche, con 2.5, tuvo 2.8 veces la tasa yucateca, es decir, más del doble (cálculo propio). En los extremos del país, Colima fue la entidad con la tasa más alta, 27.4, y Coahuila, la más baja, 0.6: Yucatán queda muy cerca de ese piso, pero no en él.

La baja nacional existe, aunque lenta. Las muertes de mujeres por homicidio llegaron a un máximo de 4,002 en el 2021 y bajaron a 3,338 en 2025; la tasa nacional pasó de 6.1 a 4.9 por cada 100 mil mujeres. En 2025, 9.1 mujeres fueron asesinadas cada día en el país y 61% de ellas por arma de fuego, proporción que sube a 65% entre las de 30 a 44 años.

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Feminicidio, otro mostrador

El feminicidio, el delito que se clasifica por razones de género, cuenta otra historia. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México Evalúa calculó para Yucatán una tasa de 0.4 por cada 100 mil habitantes en 2025, 41% más que en el 2024 y 757% más que en el 2015. En cifras absolutas fueron 10 víctimas: seis hasta el corte del 30 de noviembre y cuatro en diciembre, contra siete en el 2024. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cuenta 15, por criterios distintos.

Las 10 víctimas del Secretariado son del mismo orden que las 11 o 12 mujeres que sugiere el Inegi. Son registros distintos, que cuentan en momentos distintos, pero sugieren que buena parte de los homicidios de mujeres en el estado se investiga como feminicidio, aunque con fuentes tan distintas no puede afirmarse.

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México Evalúa advierte, además, que parte del alza podría deberse a una mejor clasificación y no a más violencia. Con la población femenina como denominador, las 10 víctimas equivalen a 0.78 por cada 100 mil mujeres (cálculo propio); la tasa nacional de feminicidio del 2024 fue de 1.3.

El ritmo del 2026 es menor: de enero a mayo, tres feminicidios, una tasa de 0.23 por cada 100 mil mujeres, lugar 24 nacional por número de víctimas y 25 por tasa. Aun así, Mérida apareció entre los 20 municipios del país con más víctimas en el primer semestre, sin que la nota consultada precise la cifra. Y diciembre del 2025 dejó un cuadro difícil: una niña de 12 años en Izamal, una mujer de 88 años en Mérida y otra mujer en Telchac Puerto en tres días, del 2 al 4.

Lo que no va a la estadística

Los homicidios son el extremo de una escala. En el sistema de salud, Yucatán registró 737 atenciones médicas a mujeres por violencia entre enero y agosto del 2026, cifras preliminares: 255 por violencia sexual (34.6%), 247 psicológica (33.5%), 188 física (25.5%) y 41 económica (5.6%). Son atenciones, no mujeres distintas. En el 2025, la Secretaría de Salud estatal contó 486 hospitalizaciones por violencia familiar, 94% de mujeres, y el Instituto de las Mujeres de Mérida reporta 27,075 casos en lo que va del 2026.

De la carpeta a la sentencia

El Inegi advierte que el feminicidio debe distinguirse del homicidio de mujeres, porque no todos los casos cuentan con una clasificación por razones de género. En el país, las instituciones de justicia registraron 853 víctimas de feminicidio en el 2024, una tasa de 1.3 por cada 100 mil mujeres, por debajo de las 871 del 2023 y por encima de las 731 del 2017. Ese año había 1,467 presuntos feminicidios en investigaciones abiertas y 2,290 en carpetas concluidas o determinadas.

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En los tribunales, las cifras son menores: 1,534 presuntos feminicidios en causas penales ingresadas y 447 sentencias relacionadas en causas concluidas. Son datos nacionales, de universos distintos, que no se pueden dividir entre sí, y no hay una versión para Yucatán en el material consultado. Pero marcan el cuello de botella: lo que llega a sentencia es una fracción de lo que se registra.

Cuentas pendientes

Quedan cinco datos pendientes: el número exacto de mujeres asesinadas en Yucatán en el 2025, que el Inegi puede entregar por entidad y sexo; por qué las cifras de feminicidio varían entre siete, 10 y 15 según la fuente; cuántos casos yucatecos tienen sentencia; si el aumento se debe a más delitos o a una mejor tipificación; y cuántas de las mujeres atendidas en salud o en el Instituto denunciaron.

La diferencia importa para la política pública: un estado puede cumplir con los indicadores generales de seguridad y aun así tener un problema específico. El 25 de noviembre, la conclusión parcial es incómoda: un estado con pocos asesinatos puede tener, en proporción, muchas mujeres entre sus víctimas.