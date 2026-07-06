Aumentan contagios de varicela en Yucatán: suman 863 casos y los hombres tienen mayor incidencia

Los casos de varicela en Yucatán aumentaron 64.6 por ciento durante las primeras 24 semanas del año, al pasar de 524 a 863 contagios confirmados, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal.

El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 24, con corte al 29 de junio, indica que en la entidad se registraron 339 contagios más que en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma un incremento sostenido en la incidencia de esta enfermedad.

Con estas cifras, Yucatán se ubicó como el estado con el mayor número de casos de varicela en la Península. Quintana Roo reportó 783 contagios, mientras que Campeche contabilizó 417, según las estadísticas oficiales del Sinave.

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La distribución por sexo muestra que los hombres concentraron el mayor número de diagnósticos, con 440 casos, mientras que en las mujeres se confirmaron 423, una diferencia mínima que refleja una afectación prácticamente similar entre ambos grupos.

Altamente contagiosa

La varicela es altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster, que se transmite principalmente por vía respiratoria —a través de gotículas expulsadas al toser o estornudar— y por contacto directo con el líquido de las ampollas características del padecimiento.

Aunque en la mayoría de los niños suele evolucionar de forma leve y autolimitada, puede derivar en complicaciones como infecciones bacterianas de la piel, neumonía, encefalitis e incluso hospitalización en recién nacidos, mujeres embarazadas, adultos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con el Sinave, durante el 2025 México registró más de 61 mil casos acumulados de varicela, cifra superior a la del año previo, lo que confirma una mayor circulación del virus en el país.

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Recomendaciones

Tan sólo en las primeras semanas del 2026 ya se habían notificado 4 mil 897 casos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y exhortan a fortalecer las medidas preventivas.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener al día el esquema de vacunación cuando esté indicado, evitar el contacto con personas enfermas, reforzar el lavado frecuente de manos y acudir de inmediato a valoración médica ante la aparición de fiebre, erupciones cutáneas o ampollas, con el propósito de recibir atención oportuna, reducir el riesgo de complicaciones y limitar la transmisión del virus.

En temporada de mayor movilidad escolar o cambios climáticos, los brotes pueden incrementarse en comunidades cerradas como escuelas, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa para detectar y contener posibles cadenas de transmisión..