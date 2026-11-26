La desaparición de cuatro pescadores que viajaban a bordo de la embarcación “Leo” mantiene en alerta a la comunidad pesquera de Celestún, Yucatán, luego de que sus familiares reportaran que no regresaron al puerto ni lograron establecer comunicación con ellos.

De acuerdo con el reporte de emergencia marítima, la lancha zarpó el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 11:00 horas, para realizar actividades de pesca. Sin embargo, los tripulantes no volvieron en la fecha prevista, lo que generó preocupación entre sus seres queridos.

Noticia Destacada ¿Trabajadores del O’Horán llevarán sus protestas hasta el acceso a Xmatkuil?

La embarcación es propiedad de Gaspar Herrera, conocido como “Gorilón”, y era tripulada por Héctor Manuel Escobar, apodado “Lágrimas”, junto con otros tres pescadores. La Capitanía de Puerto de Celestún recibió el reporte de extravío el miércoles 25 de noviembre y notificó a la Novena Zona Naval, a la Capitanía Regional de Puerto Progreso y a otras capitanías para coordinar las labores de localización.

Entre las dificultades para establecer contacto se encuentra que, según la información proporcionada por el propietario, el servicio de internet satelital Starlink de la lancha no estaba pagado. Además, tampoco se había logrado comunicación mediante el equipo de radio VHF.

Noticia Destacada Antorchistas de Tekax regresan de la Basílica de Guadalupe tras cumplir su manda

Piden apoyo a pescadores

La preocupación aumenta debido a las condiciones meteorológicas adversas y los fuertes vientos registrados en el litoral, asociados al reciente evento de norte, los cuales podrían complicar las labores de búsqueda.

Ante esta situación, autoridades municipales y marítimas hicieron un llamado a pescadores de Celestún y comunidades cercanas para que reporten cualquier avistamiento de la embarcación “Leo” o información que permita conocer el paradero de sus cuatro ocupantes.

Aviso de emergencia marítima emitido por la Capitanía de Puerto de Celestún el 25 de noviembre, en el que se reporta la desaparición de cuatro pescadores que viajaban a bordo de la embarcación “Leo”.

Noticia Destacada Carrera y Caminata del Pavo 2026 en Progreso reunirá deporte y solidaridad

Mientras continúan las gestiones para localizar la lancha, las familias permanecen a la espera de noticias sobre los pescadores.