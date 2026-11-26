Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la situación de Vadhir Derbez, quien ha sido señalado por dos mujeres de una presunta agresión sexual. Sin embargo, ante todo este problema tanto legal como mediático, el actor se ha mantenido firme, negando que todas las acusaciones en su contra son falsas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Vadhir Derbez aseguró que esto es un intento de extorsión. Aunque en redes sociales, las opiniones se han dividido sobre el tema. Ahora fue Mhoni Vidente, quien ha hecho una impactante predicción sobre el futuro del hijo de Eugenio Derbez.

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¿Cuál es el futuro de Vadhir Derbez?

La astróloga ha impactado a los fans del actor, ya que durante su programa “Pregúntale a Mhoni”, hizo polémicas predicciones sobre el futuro de Vadhir Derbez.

“Lo que tiene que hacer Vadhir, un hombre de 35, 36 años, el apellido Derbez pesa mucho, te puede abrir puertas, pero tiene que ser responsable porque siempre te van a estar viendo y te van a estar cuestionando y van a ver en qué momento te friegan, por eso aléjate y estar a la defensiva, y si se acerca una muchacha de lejitos, ser inteligentes…”

Finalmente, le aconsejo al actor que se acerque a las autoridades y colabore con ellas para poder demostrar que es inocente de los señalamientos en su contra.

“Vadhir lamentablemente ya es la tercera acusación… aquí la única manera que él salga libre de esta situación es que se presente el ADN, sabemos si es de él y se acabó, así…”

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Sin embargo, lo más preocupante de la situación, es que la vidente aseguró que el cantante y actor va a tener que pasar por la cárcel.

“Ya lo dan por inocente (a Vadhir), yo no lo veo ni inocente ni culpable, pero yo lo veo en la cárcel que es punto y aparte, aquí yo lo veo pisado la cárcel. Él tiene que tomar las acciones necesarias para librarse de toda esta situación…”

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