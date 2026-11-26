Un accidente automovilístico registrado sobre la avenida 20 de Noviembre, en las inmediaciones de la Región 233, dejó como saldo preliminar a dos mujeres lesionadas, luego de que dos vehículos particulares colisionaran y uno de ellos terminara proyectado contra un establecimiento comercial.

El percance ocurrió a la altura de una cervecería y una taquería, donde quedaron involucrados un automóvil Honda Civic y un Chevrolet Chevy. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades habría invadido la circulación del otro vehículo, provocando el fuerte impacto.

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A consecuencia del choque, una mujer quedó lesionada en el interior de uno de los automóviles, mientras que otra salió proyectada y terminó sobre un establecimiento de comida, donde fue auxiliada inicialmente por vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron como primeros respondientes y solicitaron apoyo médico para atender a las víctimas. Minutos después arribó una ambulancia particular, cuyos paramédicos se encargaron de brindarles atención prehospitalaria.

De manera preliminar, se indicó que uno de los vehículos circulaba sobre una vialidad con preferencia cuando el otro presuntamente le cortó la circulación; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente.

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El percance generó preocupación entre los vecinos debido a que el sitio se encuentra cerca de una zona escolar, donde habitualmente menores de edad esperan el transporte para dirigirse a sus domicilios. Afortunadamente, al momento del choque no había estudiantes en ese punto.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de ambas mujeres.