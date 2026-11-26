La población de Cancún sacó este jueves suéteres, chamarras y sudaderas ante el descenso de temperatura provocado por la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, con temperatura mínima de 18 grados centígrados, 4 grados menos que a inicio de semana.

Padres de familia, como las señoras Wilma, Rosy y Flor comentaron que tuvieron que abrigar a sus hijos para que fueran a la escuela ante la intensidad del fresco matutino.

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En tanto, ciudadanos lucían abrigados al medio día en pleno centro de la cuidad, mientras recorrían tiendas para realiza compras de ropa y otros artículos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Cancún se registraron mínimas de 18 a 19 grados, cuatro grados menos que a inicio de semana, con cielo medio nublado y lluvias aisladas.

Además, se registró evento de Norte con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora durante la mañana, y oleaje de 2 a 3 metros en la costa norte.

Ciudadanos recorrieron el centro de Cancún con ropa abrigadora debido al ambiente fresco / Rodolfo Flores

Las autoridades recomendaron abrigar a niñas, niños y adultos mayores, especialmente en las primeras horas del día, y mantenerse atentos a los avisos de Capitanía de Puerto por el oleaje elevado.

El ambiente fresco se mantendrá hasta el sábado 28 de noviembre, con mínimas de 14 a 16 grados en zonas rurales de Quintana Roo.

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El frente frío 8, al que en Yucatán le llaman “Dzan”, ya se extiende sobre el occidente del Mar Caribe y deja de afectar directo a México. Pero su masa de aire ártico es la que mantiene el ambiente fresco hasta el sábado. Es parte de la temporada de frentes fríos 2026-2027, donde se esperan 18 a 22 frentes fríos que afecten a Quintana Roo.

En el estado, lo más frío será del jueves 26 al sábado 28, con mínimas de 14 a 16 grados centígrados en zonas rurales, 17 a 19 grados en Riviera Maya, y 20 a 22 grados en Cancún e Isla Mujeres según Coeproc.