TEKAX, Yucatán.- Como muestra de fe y devoción a la Virgen de Guadalupe, Luis May Cante y otros antorchistas tekaxeños emprendieron una larga travesía hasta la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para cumplir con su manda anual y agradecer por las bendiciones recibidas.

Después de permanecer alrededor de mes y medio fuera de sus hogares, el grupo de peregrinos con el que viajó el joven Luis ya emprendió el camino de regreso a Yucatán y espera llegar, sano y salvo, a Tekax el próximo 12 de diciembre, fecha en que se celebra a la Virgen Morena, para compartir esta tradición con sus familias.

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Luis May Cante explicó que, durante varios años consecutivos, ha realizado este recorrido como agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por la salud de sus seres queridos y por contar con trabajo para sacar adelante a su familia.

Para cumplir su manda de este año, salió de su natal Tekax el 19 de octubre y visitó distintos lugares de fervor religioso, entre ellos la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México; Chignahuapan, Puebla, y Chalma, en el Estado de México.

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El recorrido lo realizó principalmente en bicicleta, aunque también contó con el apoyo de otros vehículos para trasladarse entre los distintos destinos.

Como él, numerosos habitantes de Tekax y de otros municipios yucatecos realizan cada año recorridos hacia distintos puntos del país para cumplir sus promesas, agradecer favores recibidos y mantener viva una de las tradiciones religiosas más arraigadas entre los fieles.

A pocos días de la celebración guadalupana, los antorchistas se preparan para reencontrarse con sus familias después de cumplir sus promesas a la Morenita del Tepeyac y participar en las actividades dedicadas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.