Los recientes daños registrados en el parque de la colonia San José generaron molestia entre la gente y motivaron a las autoridades de Seguridad Pública a prohibir el uso de pirotecnia en canchas y otros espacios públicos durante el inicio de la próxima temporada decembrina.

El espacio recreativo de esa colonia fue remodelado hace pocos meses y sufrió afectaciones materiales tras la quema reciente de fuegos pirotécnicos, lo que generó indignación entre las familias, que pidieron mayor vigilancia y sanciones para quienes no cumplan la prohibición.

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Las autoridades explicaron que la detonación de artefactos pirotécnicos provoca quemaduras y deteriora paredes, bancas e infraestructura urbana. Asimismo, señalaron que los restos que quedan tras la quema afectan la limpieza y el mantenimiento regular de los recintos.

Por ello, la Comuna emitió un comunicado en el que exhortó a los ciudadanos a participar de forma activa en el resguardo y mantenimiento de estas áreas públicas; además, subrayó la importancia de promover entre los niños y los jóvenes el aprecio por el entorno urbano y el respeto hacia los bienes compartidos por toda la población.

Advirtieron que el uso de pirotecnia en zonas recreativas expone a los menores de edad a accidentes cuando carecen de la vigilancia de personas adultas, en tanto que el manejo de pólvora en áreas concurridas incrementa la probabilidad de lesiones y percances que alteran la tranquilidad de quienes transitan o descansan en el lugar.

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La afectación en el parque de San José representa un perjuicio para el municipio, el cual se sostiene mediante recursos federales y estatales, por lo que se reiteró que la prohibición vigente aplica en todas las plazas, canchas deportivas y sitios abiertos bajo resguardo de la población.

Las autoridades aseguraron que el cumplimiento de esta disposición depende de la corresponsabilidad entre los habitantes y los cuerpos de seguridad encargados de vigilar las áreas públicas, por lo que también habrá mayor vigilancia en todos esos espacios.