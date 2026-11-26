José Iván Aguilar Méndez, supervisor de la Policía Estatal de Quintana Roo con 31 años de servicio, denunció públicamente que no ha recibido atención médica oportuna tras sufrir un accidente vehicular en diciembre de 2024, mientras cumplía con su deber. La difusión del caso fue impulsada por la organización Todos por la Dignificación Policial A.C., que pidió solidaridad a la ciudadanía y a la corporación.

De acuerdo con el testimonio difundido, el accidente le dejó como secuela una neuropatía cervical, padecimiento que le provoca dolor constante en cuello, hombros y espalda, además de movimientos limitados. Sin embargo, el mayor reto, según se expone, no ha sido únicamente el dolor físico, sino la dificultad para acceder a un tratamiento adecuado.

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El policía señaló que ha enfrentado citas médicas programadas que no se concretan al llegar al consultorio, ausencia de especialistas y fechas que no se cumplen. Indicó además que el dolor llegó a ser tan intenso que debió acudir a urgencias, de donde, afirma, salió sin el respaldo necesario.

A ello se suma que los estudios que requiere son rechazados de una ciudad a otra y que los coordinadores que le han prometido una solución no han vuelto a dar seguimiento a su caso. Su certificado médico, añadió, está por vencer, lo que mantiene incierta su situación laboral.

La organización advirtió que el caso no sería aislado y que refleja lo que viven otros elementos que, tras años de servicio, se topan con trámites sin respuesta y silencio administrativo. "Hoy le toca a José Iván. Mañana podría ser cualquiera de nosotros", expresaron en el mensaje que circula entre la comunidad policial.

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Finalmente, el grupo hizo un llamado a las autoridades del ISSSTE y del gobierno estatal para que se brinde atención médica oportuna y digna a los policías que resultan lesionados en cumplimiento de su deber, y pidió a la ciudadanía compartir el mensaje para dar visibilidad al caso.

Todos por la Dignificación Policial es una agrupación civil que defiende los derechos laborales, la seguridad social y las condiciones de trabajo de los elementos policiales, con presencia activa en Quintana Roo.