Un operativo de seguridad derivó en un cateo en una vivienda de la colonia Nueva Yucalpetén, en Progreso, durante la mañana de este jueves 26 de noviembre. La diligencia estaría relacionada con una investigación por presunta venta de drogas al menudeo.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intervinieron un predio ubicado en la calle 31-A por 124-A, tras obtener una orden de cateo emitida por un juez.

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De acuerdo con los primeros reportes, los agentes ingresaron al inmueble con apoyo de binomios caninos para realizar las diligencias correspondientes. Durante el procedimiento, la zona permaneció acordonada y la circulación sobre la calle 31-A fue cerrada para facilitar las labores de las corporaciones.

La movilización generó expectación entre los vecinos, quienes observaron la presencia de unidades y elementos de seguridad en el sector.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible aseguramiento de sustancias ilícitas. Se espera que la FGR dé a conocer los resultados del cateo una vez que concluyan las diligencias.