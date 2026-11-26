La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno español todavía no responde a la solicitud de extradición de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión que enfrenta tres órdenes de aprehensión en territorio mexicano por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria pidió a las autoridades españolas aplicar su legislación y atender el tratado bilateral de extradición para que Gómez Mont pueda enfrentar los procesos judiciales pendientes en México.

La presidenta también cuestionó la decisión de Estados Unidos de permitir que la exconductora viajara a España, pese a que las autoridades mexicanas habían solicitado su entrega.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la extradición de Inés Gómez Mont?

Al ser cuestionada sobre si España ya había respondido a la petición presentada por México, Sheinbaum señaló:

"Entiendo que todavía no, todavía no hay respuesta".

La mandataria insistió en que corresponde a las autoridades españolas revisar la solicitud conforme a sus procedimientos legales.

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"Pues pedirle al Gobierno español que aplique la justicia española, que aplique el tratado de extradición", expresó.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la petición formal ya fue presentada a España, después de que Gómez Mont llegara a Madrid procedente de Estados Unidos.

Sheinbaum cuestiona presunto lavado de dinero mediante facturas falsas

La presidenta señaló que las investigaciones mexicanas contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionadas con un presunto esquema de lavado de dinero mediante empresas utilizadas para emitir facturas por operaciones simuladas.

Sheinbaum sostuvo que estas actividades habrían involucrado miles de millones de pesos y consideró necesario que ambos enfrenten las acusaciones ante las autoridades correspondientes.

La FGR mantiene órdenes de aprehensión contra la exconductora, aunque los señalamientos deberán acreditarse en los procesos judiciales respectivos.

¿México dejará de extraditar delincuentes a Estados Unidos?

Sheinbaum también fue cuestionada sobre la posibilidad de suspender las extradiciones a Estados Unidos ante la falta de reciprocidad en el caso Gómez Mont.

La mandataria descartó establecer una decisión general y explicó que cada solicitud debe analizarse individualmente.

Señaló que el Gabinete de Seguridad y la FGR deberán evaluar qué resulta conveniente para México, tomando en cuenta las condiciones de seguridad y las circunstancias de cada caso.

La presidenta reiteró que la falta de entrega de Gómez Mont a México representa, desde la perspectiva de su gobierno, un problema de reciprocidad en la cooperación judicial con Estados Unidos.

Por ahora, la solicitud presentada a España continúa pendiente de respuesta, según lo informado por Sheinbaum este jueves.

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