La circulación en el Periférico de Mérida, particularmente en la zona sur de la ciudad, quedó reabierta este jueves 26 de noviembre luego de que autoridades estatales y representantes del personal de salud alcanzaran un acuerdo que incluye un apoyo económico de 1,200 pesos para equipo y un calendario de entrega de uniformes.

El convenio fue firmado por la Comisión Auxiliar Mixta de Vestuario y Equipo de la Secretaría de Salud —integrada por seis representantes de las autoridades y de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA)—, siguiendo la instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena de mantener el diálogo abierto y resolver las demandas dentro del marco legal.

De acuerdo con el reporte oficial, el monto del apoyo extraordinario por concepto de equipo pasó de los 600 pesos acordados inicialmente el pasado 23 de noviembre a 1,200 pesos por única vez, tras continuas mesas de negociación encabezadas por la dependencia estatal.

Detalles del acuerdo para el sector salud El convenio establece los siguientes beneficios y fechas para el personal de los Servicios de Salud de Yucatán, pago extraordinario único de 1,200 pesos, a los 6,533 trabajadoras y trabajadores del sector salud estatal. Inicio de entrega de dotaciones correspondientes a 2026 a partir del 1 de diciembre, de acuerdo con el perfil laboral de cada empleado, además de la atención a pendientes de 2025.

Además se programaron para el 11 de diciembre, incluyendo prima vacacional adelantada, vales y quincena. Con la reapertura de esta vía, se restablece el tránsito para pacientes, estudiantes, trabajadores, transportistas y familias meridanas.

Asimismo, el Gobierno del Estado expresó su agradecimiento a los trabajadores de la salud por su disposición al diálogo y a la ciudadanía por su paciencia durante las afectaciones viales derivadas del bloqueo.

Por Víctor Lara Martínez