Trabajadores que durante años han operado en un predio de uso público manifestaron su inconformidad tras encontrar el lugar cercado con tubos y cinta amarilla, pese a que existían acuerdos previos con autoridades municipales para buscar una reubicación.

De acuerdo con el testimonio de Gabriel Méndez (identificado en la conversación como Ángel Pacheco), el grupo ha ocupado históricamente el espacio, inicialmente con camionetas más pequeñas y posteriormente con unidades de mayor tamaño y vehículos que se estacionaban en el sitio. Explicó que, a raíz de problemáticas relacionadas con el ingreso de camiones y otras inconformidades, fueron replegándose, aunque mantenían presencia en el área.

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Méndez relató que hace aproximadamente tres o cuatro meses el Ayuntamiento los citó en sus oficinas para dialogar, debido a que las autoridades contemplaban destinar el predio a un proyecto como un jardín o un espacio similar. Según su versión, aunque el terreno es público, ellos le habían dado uso y solicitaron apoyo para contar con otro lugar donde continuar sus actividades.

«Queremos que cumplan con su palabra, que nos den lo que nos ofrecieron, un pedacito de la casa del pueblo para que pasemos allá».

El declarante indicó que en aquel encuentro se les planteó un espacio en la zona de la Casa del Pueblo, cerca de donde venden chiles. La propuesta quedó pendiente de ser presentada en asamblea, a la espera de que fueran citados nuevamente para formalizarla. Sin embargo, aseguró que no volvieron a ser convocados y que la noche anterior, al acudir al sitio, lo encontraron delimitado con tubos y cinta amarilla.

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Asimismo, rechazó versiones que señalan que el espacio se habría convertido en un estacionamiento público con cobro. Argumentó que, en ocasiones, personas ajenas ingresan sin que puedan impedirlo y que algunos jóvenes reciben propinas o gratificaciones.

Finalmente, el entrevistado señaló que el lugar funciona como punto de reunión y enlace laboral para quienes acuden a trabajar o son contratados para realizar labores. Por ello, pidió a las autoridades municipales que cumplan con el ofrecimiento de reubicación en un espacio adecuado. También comentó que tenía programada una cita médica y que el secretario general al que se hacía referencia en la charla corresponde a Ángel Pacheco.