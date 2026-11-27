Ocho boas de una especie amenazada y una aguililla negra mayor sujeta a protección especial volvieron a la vida silvestre en la Reserva Ecológica Cuxtal, en el sur de Mérida.

Las nueve formaban parte de un grupo de 21 animales que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó tras una valoración veterinaria.

De acuerdo con la información, algunos ejemplares llegaron a manos de la dependencia por rescates y otros por entregas voluntarias.

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Antes de llevarlos a la reserva natural, la Profepa los canalizó a centros de manejo de fauna y zoológicos municipales de la zona metropolitana de Mérida. Ahí, el personal veterinario revisó su estado físico y determinó que podían regresar a su hábitat.

El grupo incluía también cinco tlacuaches, cuatro coatíes —conocidos como tejones en la región—, dos mapaches y una aguililla gris. En la jornada participaron el zoológico municipal Animaya y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).

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La boa centroamericana (Boa imperator), también conocida como mazacuata, está clasificada como amenazada en la norma mexicana de especies en riesgo. La aguililla negra mayor (Buteogallus urubitinga) figura en la misma lista bajo la categoría de protección especial.

La liberación se realizó en un área natural protegida de casi 11 mil 900 hectáreas para la conservación de la biodiversidad, donde predomina la selva baja caducifolia. Cuxtal también resguarda la zona de extracción de agua que abastece a la planta potabilizadora Mérida I.