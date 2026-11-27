La música y el baile llegarán este viernes 27 de noviembre al Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 con la presentación de Santos Bravos, una agrupación juvenil que ha llamado la atención por combinar el pop latino con elementos de la industria musical coreana.

Santos Bravos es una boyband integrada por cinco jóvenes de distintos países: Drew Venegas, Alejandro Aramburú, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavíll. El proyecto nació bajo el respaldo de HYBE Latin America, compañía vinculada a la industria del K-pop y reconocida internacionalmente por impulsar agrupaciones como BTS.

La banda se formó mediante un proceso de audiciones y entrenamiento artístico documentado en el programa Santos Bravos: La Serie. Su propuesta combina ritmos latinos, coreografías y canciones en español y portugués, con las que buscan conectar con públicos de diferentes países.

Entre sus canciones destacan temas como Kawasaki, Velocidade, MHM y Origami, que forman parte de su repertorio musical.

¿A qué hora y dónde se presentará Santos Bravos en Xmatkuil?

El concierto está programado para este viernes 27 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, ubicado dentro del recinto ferial de Xmatkuil, al sur de Mérida.

De acuerdo con la programación del espectáculo, Santos Bravos subirá al escenario a las 20:00 horas (8:00 de la noche).

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¿Todavía hay boletos para Santos Bravos en Xmatkuil?

Aunque el concierto de Santos Bravos forma parte de la cartelera de espectáculos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, el acceso se organizó mediante la entrega de boletos gratuitos y la venta de localidades en distintas zonas del Centro de Espectáculos Montejo.

Los pases gratuitos se distribuyeron en Mérida el miércoles 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, mientras que el jueves 26 se realizó una entrega en Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín. En la capital yucateca, los accesos se agotaron ante la alta demanda y las largas filas de seguidores.

Por otra parte, a través de la plataforma TusBoletos.mx también se ofrecieron localidades en las zonas VIP, Oro y Plata, con los siguientes precios:

Mesa VIP: mil 100 pesos.

mil 100 pesos. Mesa Oro: 990 pesos.

990 pesos. Mesa Plata: 880 pesos.

Sin embargo, los boletos disponibles en la plataforma ya aparecen agotados, por lo que quienes todavía buscan asistir deberán estar pendientes de cualquier anuncio oficial sobre una posible liberación de accesos adicionales.

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La presentación de Santos Bravos forma parte de la cartelera artística de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, que continúa con espectáculos musicales para el público durante esta temporada.