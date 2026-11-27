El norte del frente frío 8 dejó en tierra a pescadores ribereños de Yucatán en la recta final de la temporada de captura del pulpo. Ayer jueves, 11 puertos permanecieron cerrados a la navegación menor. Para las cooperativas del centro y poniente del estado, la suspensión vuelve a cortar los ingresos de quienes dependen de la captura del día para vender.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del Estado, dijo que las lanchas apenas habían retomado la actividad cuando el viento y el oleaje obligaron a suspender las salidas. Cada jornada en tierra reduce el margen para completar la temporada, que termina el 15 de diciembre.

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El dirigente calcula que Yucatán y Campeche cerrarán con una captura de entre 25 mil y 27 mil toneladas. Según su recuento, entre el 1 de agosto y el 20 de noviembre se habían obtenido unas 17 mil toneladas en Yucatán y 5 mil en Campeche.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) informó el 20 de noviembre un acumulado conjunto de 22 mil 690 toneladas, con base en los avisos de captura.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) fijó un máximo de 30 mil toneladas de pulpo rojo para ambos estados. El acuerdo, publicado el 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, establece ese límite para proteger las poblaciones de la especie. La veda comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de julio de 2027.

Se resiente en la costa

Aunque el frente frío 8 ya se desplazó hacia el occidente del mar Caribe, la masa de aire ártico que lo impulsó seguía afectando a la Península. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para ayer rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa yucateca, con tendencia a disminuir durante el día, y olas de dos a tres metros. En tierra, Protección Civil estatal previó mínimas de 15 a 19 grados y lluvias aisladas.

La subida del nivel del mar afectó a El Cuyo, Río Lagartos, San Felipe, Dzilam de Bravo y Progreso. En El Cuyo, el agua rebasó el muro de la dársena y arrastró lanchas hacia la calle. La restricción a embarcaciones menores también abarcó a Celestún, Sisal, Chuburná, Yucalpetén, Telchac y Las Coloradas.

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Canul Uicab considera que las faenas podrían reanudarse hasta principios de diciembre si llega otro norte. El pronóstico extendido del SMN prevé que un nuevo frente se acerque al noreste de México este domingo 29. La reapertura de los puertos yucatecos dependerá de las condiciones del mar y del aviso de la autoridad marítima.