La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició formalmente el proceso para definir el aumento al salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, después de que su Consejo de Representantes se instalara en sesión permanente.

Mediante el boletín 08/2026, emitido el jueves 26 de noviembre, el organismo informó que comenzaron las deliberaciones sobre las propuestas de incremento salarial presentadas por los sectores obrero, patronal y gubernamental.

Las negociaciones estarán encabezadas por Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, quien coordinará los trabajos para establecer los nuevos salarios mínimos generales y profesionales.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en México para 2027?

La Conasami informó que todavía se encuentra en la etapa de análisis de las propuestas, por lo que el porcentaje definitivo de incremento al salario mínimo para 2027 aún no ha sido anunciado.

Como parte del procedimiento, la Dirección Técnica presentó el Informe Anual sobre el Comportamiento de la Economía, que incluye información sobre el costo de vida, las condiciones del mercado laboral y las estructuras salariales.

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Estos elementos, junto con el informe final de la Comisión Consultiva entregado el mes pasado, servirán para determinar el ajuste correspondiente.

¿Cuánto es el salario mínimo actual en México?

De acuerdo con la Conasami, el salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en diciembre de 2018 a 315.04 pesos diarios en 2026.

El organismo señaló que durante ese periodo se registró una recuperación del poder adquisitivo de 149.8 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivo que, para 2030, el salario mínimo alcance un nivel equivalente a 2.5 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana.

Consejo de Representantes de la Conasami se instala en sesión permanente para definir los salarios mínimos de 2027. https://t.co/CMaUNxZ1YG — STPS México (@STPS_mx) November 27, 2026

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo salario mínimo de 2027?

La Conasami confirmó que los nuevos montos salariales comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027, una vez que concluya el proceso de deliberación entre los representantes de los distintos sectores.

El organismo no estableció en este comunicado una fecha específica para anunciar el porcentaje del incremento.

La definición del nuevo salario mínimo será resultado de las negociaciones y acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal, los trabajadores y los empleadores.

IO