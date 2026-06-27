Comerciantes del Centro de Mérida aceptan posible reubicación de puestos

Los comerciantes instalados en la calle 54 entre 65 y 67 del Centro Histórico están dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento en un eventual proceso de reubicación para mejorar la movilidad en la zona, afirmó Juan Adrián Varguez Magaña, dirigente de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos.

El líder de la organización señaló que respaldan la propuesta impulsada por la Comuna para liberar este punto, donde convergen los paraderos del transporte público con destino a la ruta 42 Sur, aunque aclaró que hasta el momento no existe un proyecto definitivo y únicamente se trata de una propuesta en análisis.

Explicó que la agrupación que representa está integrada por alrededor de 500 comerciantes, de los cuales menos de media docena ocupan espacios en ese tramo de la calle 54, por lo que aseguró que una eventual reubicación no afectaría de manera significativa a sus agremiados.

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Sin embargo, denunció que vendedores afiliados a otras organizaciones son víctimas de presuntas extorsiones por parte de algunos dirigentes, quienes, aseguró, les cobran hasta cinco mil pesos mensuales bajo el argumento de que así evitarán ser retirados de la vía pública.

Entre las personas a quienes señaló se encuentran Marco Antonio López Cab, Luis Mendoza Kantún, Jesús Salvador Magaña Castillo, Melchor Manuel Magaña Castillo, Carlos Ojeda y Jaime Manrique, de la agrupación Concordia, a quienes acusó de exigir cuotas por el llamado derecho de piso.

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Varguez Magaña rechazó estas prácticas y precisó que en su organización sólo se pide una cooperación de 20 pesos por semana para gastos de apoyo entre los socios.

Asimismo, afirmó que algunos de esos dirigentes justifican los cobros asegurando falsamente que el Ayuntamiento los autorizó, situación que, dijo, genera incertidumbre entre los vendedores.

Recordó que, desde el inicio de su actual administración Cecilia Patrón Laviada anunció acciones para mejorar la movilidad en el entorno del mercado Lucas de Gálvez.