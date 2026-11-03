Entregarán hasta 20 mil boletos por concierto gratuito para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

La entrega de boletos gratuitos para los conciertos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzó este martes con una importante movilización de asistentes en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde las primeras personas llegaron desde las 6:30 de la mañana para asegurar sus entradas.

La distribución arrancó puntualmente a las 9:00 horas en el salón Ek Balam, con filas organizadas mediante vallas y varias mesas habilitadas para agilizar la atención. Para obtener los boletos, los interesados deben presentar su credencial para votar y pueden recibir hasta dos entradas por persona para cada presentación, correspondientes a la zona general.

El director de la Feria Yucatán Xmatkuil y del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY), Alberto “Tito” Basulto Soberanis, informó que entre este martes y miércoles se prevé entregar entre 5 mil y 10 mil boletos, como parte de la distribución de las entradas para los espectáculos musicales.

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En total, se dispondrá de 20 mil boletos gratuitos por concierto, de acuerdo con el aforo del Centro de Espectáculos Montejo, escenario donde se realizarán las presentaciones durante la feria.

Basulto Soberanis reiteró que las entradas no tienen costo y pidió a la población evitar comprarlas a terceros, luego de detectar que algunas personas obtienen los boletos y posteriormente los ofrecen en venta mediante diferentes plataformas de internet.

Llevarán boletos gratuitos a cuatro municipios

La entrega no se limitará a Mérida, pues también se distribuirán entradas en Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín, con el objetivo de facilitar el acceso a habitantes del interior del estado y comunidades cercanas.

En Mérida, la distribución se realizará de 9:00 a 16:00 horas, inicialmente en el salón Ek Balam del Centro de Convenciones Siglo XXI y posteriormente en los salones Chichén Itzá, conforme al calendario establecido.

Las fechas de entrega en la capital y los conciertos correspondientes son:

3 y 4 de noviembre: La Original Banda El Limón y Deorro con 3BallMTY.

14 y 15 de noviembre: Reik y Ha-Ash con Matisse.

23 y 24 de noviembre: Los Auténticos Caligaris y Cañaveral con Mariana Ochoa.

25 de noviembre: Santos Bravos y Bronco.

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En el interior del estado, los boletos se entregarán en los palacios municipales, de 9:00 a 14:00 horas, conforme a las siguientes fechas:

5 de noviembre: La Original Banda El Limón y Deorro con 3BallMTY.

16 de noviembre: Reik y Ha-Ash con Matisse.

24 de noviembre: Los Auténticos Caligaris y Cañaveral con Mariana Ochoa.

26 de noviembre: Santos Bravos y Bronco.

La organización reiteró que las entradas son gratuitas y exhortó a los asistentes a respetar el mecanismo de entrega para evitar la reventa y garantizar que los boletos lleguen a quienes buscan disfrutar de los conciertos durante la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil.