Chichén Itzá fue escenario de un fallido operativo para capturar a ‘El Mayo’ Zambada, revela documental de Netflix

La zona arqueológica de Chichén Itzá fue uno de los lugares donde el Ejército mexicano intentó localizar a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que labores de inteligencia apuntaran a que el entonces líder del Cártel de Sinaloa visitaba la ciudad maya durante el equinoccio de primavera para realizar una especie de ritual relacionado con sus creencias personales.

El episodio, ocurrido en Yucatán, salió a la luz en el documental La caída de El Mayo, estrenado en Netflix, en el que el general retirado Roberto Aguilera contó cómo se organizó el despliegue militar para tratar de detener al narcotraficante en medio de uno de los acontecimientos turísticos más concurridos del estado.

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Según el relato del exmilitar, los reportes de inteligencia indicaban que Zambada acostumbraba acudir cada 21 de marzo a la antigua ciudad maya. Su interés estaba relacionado con el fenómeno arqueoastronómico que ocurre en la pirámide de Kukulcán, donde la proyección de luces y sombras crea la imagen de una serpiente que desciende por la escalinata norte.

Aguilera explicó que el capo tenía creencias místicas y que, presuntamente, consideraba que presenciar ese fenómeno le permitía recibir energía.

La información llevó a las autoridades a preparar una operación que requería pasar inadvertida entre los miles de visitantes que llegan a Chichén Itzá para observar el acontecimiento. Por ello, los soldados dejaron los uniformes y se presentaron con vestimenta de turistas, incluidos shorts y gorras.

El personal militar fue distribuido en distintos puntos alrededor de la pirámide de Kukulcán, a la espera de reconocer a Zambada y aprovechar su supuesta visita para detenerlo.

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No obstante, la operación terminó sin resultados. La cantidad de personas que se encontraba en el sitio arqueológico impidió a los elementos confirmar si el narcotraficante estaba entre los asistentes. Tampoco pudieron establecer si había desistido de acudir o si logró confundirse entre los visitantes.

El testimonio ofrece detalles de uno de los intentos menos conocidos para localizar a uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas, cuya detención ocurrió hasta el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos en una aeronave privada acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

La producción de Netflix retoma este y otros episodios de la persecución contra Zambada, además de reconstruir las circunstancias de su llegada a Nuevo México y su posterior puesta bajo custodia estadounidense. Para ello, incorpora testimonios, material de archivo y documentos judiciales de ambos países.