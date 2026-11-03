Más de 15 mil empresas participarán en el Buen Fin 2026 en Yucatán; proyectan derrama de 9 mil mdp

Más de 15 mil empresas participarán en el Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, con expectativas de superar los 9 mil millones de pesos en derrama económica, informó el presidente de la Canaco Servytur Mérida, Enrique Molina Casares, durante la presentación de esta edición de la jornada comercial.

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El dirigente empresarial señaló que la cifra de negocios registrados refleja la participación del sector comercial en una de las temporadas de mayor actividad económica del año, en la que establecimientos de distintos giros ofrecerán descuentos y promociones para incentivar el consumo.

Entre los productos que tradicionalmente concentran las ventas durante el Buen Fin destacan electrodomésticos, computadoras, celulares, muebles y ropa. Asimismo, se ha observado un incremento en la adquisición de servicios y paquetes de viajes, que también se incorporan a las ofertas de esta campaña.

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Molina Casares llamó a los consumidores a realizar compras responsables, comparar precios y aprovechar las promociones sin comprometer sus finanzas personales. También invitó a privilegiar el consumo en comercios locales, con el objetivo de fortalecer la economía de los negocios y contribuir a la actividad económica de la región.