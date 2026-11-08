Soldados del 11 Batallón de Infantería regresan a Mérida tras despliegue en Michoacán; dos perdieron la vida

Después de tres meses de despliegue en Michoacán, integrantes del 11.º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano regresaron a Mérida, donde fueron recibidos por sus familias en un reencuentro marcado por la alegría, pero también por el dolor de la pérdida de dos compañeros que fallecieron durante una operación en esa entidad.

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Entre los militares que no pudieron volver a casa se encuentra el soldado yucateco René Joel Hernández Garibay, de 24 años, así como el cabo Ersain Esteban Ramírez, originario de Chan Laguna, en el municipio de Escárcega, Campeche. Ambos perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido en Zinapécuaro, Michoacán.

El regreso de los elementos estuvo acompañado de sentimientos encontrados, pues mientras algunos abrazaban nuevamente a sus seres queridos, también se recordó a los dos compañeros que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus labores.

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Los dos militares fueron despedidos con honores, en reconocimiento a su servicio y sacrificio. Su fallecimiento representa un momento de duelo para sus familias, compañeros y seres queridos, quienes enfrentan la pérdida tras meses de separación y servicio en territorio michoacano.