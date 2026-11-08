Conmemoran en Motul el 152 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó en el municipio de Motul la conmemoración del 152 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, político yucateco cuyo legado estuvo ligado a la defensa de los derechos del pueblo maya y la justicia social.

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Durante el acto, se recordó la trayectoria de Carrillo Puerto y su lucha por mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, así como su impulso a los derechos de las comunidades indígenas y las oportunidades para la población.

En su mensaje, Díaz Mena señaló que el legado del exgobernador representa un referente para orientar las acciones de gobierno, por lo que afirmó que, desde el proyecto denominado Renacimiento Maya, se mantienen programas de apoyo al campo, respaldo a las madres autónomas y ampliación de oportunidades educativas para las juventudes.

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El mandatario estatal sostuvo que honrar la memoria de Felipe Carrillo Puerto implica mantener vigentes sus ideales y trabajar por un Yucatán con mayores oportunidades para sus habitantes, independientemente del lugar donde hayan nacido.