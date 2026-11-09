Madres de familia protestan por falta de maestros y personal especializado en CAM de Cancún

Con pancartas y el cierre de las instalaciones, madres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Socorro Freixa” ubicado en el fraccionamiento Cielo Nuevo, realizaron una segunda protesta para exigir maestros, personal especializado y la entrega de tres salones recién construidos, debido a que alrededor de 45 alumnos permanecen sin clases por falta de docentes.

Esmeralda Zaragoza, Leticia Flores Bello y Scarlett Hernández señalaron que, pese a una primera manifestación realizada el pasado 26 de junio, las condiciones del plantel siguen sin resolverse y las autoridades educativas continúan aplazando las soluciones.

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Explicaron que el CAM tiene una matrícula aproximada de 73 estudiantes y ofrece educación preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, únicamente quienes ya estaban incorporados al turno matutino reciben clases, mientras que los alumnos del turno vespertino quedaron sin atención luego de que los maestros suspendieron actividades.

El problema, denunciaron, es que los docentes trabajaron tres quincenas adicionales para atender a los menores por las tardes, pero nunca recibieron su pago y recientemente les confirmaron que tampoco se los cubrirán.

“Ellos trabajaron tres quincenas de a gratis y nos acaban de confirmar que no les van a pagar. Por eso los maestros dejaron de trabajar y los niños se quedaron sin clases”, expusieron. Las madres recordaron que anteriormente había solamente tres maestros para atender los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con grupos de hasta 15 estudiantes, además de carecer de personal de apoyo, psicología, intendencia y otros servicios necesarios para la atención especializada.

Aunque el pasado 19 de octubre sostuvieron una reunión con autoridades educativas, aseguraron que después de tres semanas no han recibido los salones ni llegaron los docentes prometidos.

“¿De qué nos sirven los salones si no tenemos maestros?”, cuestionaron, al advertir que mantendrán cerrado el plantel hasta obtener respuestas concretas.

También señalaron que la interrupción de clases afecta las rutinas y el desarrollo de los menores, quienes requieren condiciones educativas adecuadas.

“Ellos se acostumbran a una rutina. No son niños neurotípicos a los que les puedes explicar que no hay clases”, expresó una de las manifestantes. Además de exigir soluciones inmediatas, pidieron cambios en el sistema educativo para garantizar que las personas con discapacidad puedan continuar sus estudios, acceder a una preparatoria inclusiva y posteriormente conseguir un empleo.

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Con pancartas como “No pedimos privilegios, exigimos derechos”, “Queremos respuesta, no promesas” y “La discapacidad no nos limita, lo que nos limita es la indiferencia”, insistieron en que no buscan lástima, sino igualdad de oportunidades. “Estamos peleando un futuro para nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando nosotros ya no estemos?”, cuestionaron.

En junio pasado se realizó otra protesta exigiendo mayor infraestructura y recursos para brindar una atención adecuada a los menores. Además, denunciaron que el director del plantel desempeñaba funciones administrativas y también trabajaba como maestro frente a grupo debido a la falta de personal.