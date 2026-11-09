Yucatecos madrugan para acceder a la jornada de valoración auditiva y entrega gratuita de auxiliares en Mérida

Con la esperanza de recuperar parte de su capacidad auditiva y mejorar su calidad de vida, decenas de adultos mayores y sus familiares acudieron desde la madrugada de este lunes al Poliforum Zamná, donde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realiza una jornada de entrega de 300 auxiliares auditivos.

La necesidad de acceder a estos dispositivos llevó a algunos beneficiarios a llegar desde la 1:00 de la madrugada para asegurar uno de los primeros turnos de atención.

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Entre ellos estuvo Socorro González Pérez, quien acudió en representación de su esposo y relató que permanecieron toda la noche en espera.

“Llegamos a la una de la madrugada; toda la noche estuvimos esperando porque nos tocó el turno número tres y cuatro”, compartió, al destacar la importancia de aprovechar este programa ante las dificultades auditivas que enfrentan las personas de la tercera edad.

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De acuerdo con los asistentes, el registro para acceder al apoyo se realizó previamente mediante una aplicación digital.

Será a partir de las 9:00 horas cuando inicie la atención por parte del personal de salud, que se encargará de realizar los ajustes y calibraciones de los dispositivos para su posterior entrega, con el objetivo de mejorar la audición y facilitar las actividades cotidianas de los beneficiarios.