Bloqueo de Madres Buscadoras cumple el tercer día en Cancún; habilitan acceso alterno a la Zona Hotelera

En el inicio del tercer día del bloqueo en la entrada del kilómetro 0 del bulevar Kukulcán, las autoridades municipales emitieron un aviso vial a la ciudadanía con las alternativas para poder ingresar a la zona hotelera, por la manifestación que mantienen las Madres Buscadoras de Quintana Roo.

La principal vía alterna se encuentra en la avenida Enriquez Savignac, conocida como el Table, a un costado de la Plaza de Toros, con ingreso del lado de la avenida Sayil, esquina con Bonampak.

Noticia Destacada Persiste el bloqueo de Madres Buscadores de Quintana Roo en la entrada de la zona hotelera de Cancún

En este acceso a la zona hotelera se encuentran dos patrullas de la Policía Estatal con varios elementos que mantienen vigilancia en esta vialidad, por donde se registra el movimiento de vehículos hacia la zona de playas.

Los carriles de salida, en dirección al centro de la ciudad, se encuentran abiertos a la circulación, en el sentido que registra mayor movimiento por la tarde y noche.

Hasta el mediodía de este lunes no había surgido ninguna posible reapertura de la vialidad, debido a que las madres buscadoras no han recibido ninguna respuesta de las autoridades a sus peticiones de justicia.