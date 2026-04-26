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Yucateco pierde la vida en República Dominicana donde viajó para trabajar

Luis Antonio Pool Mutul originario de Umán perdió la vida en Punta Cana tras un accidente de trabajo.

Por Redacción Por Esto!

26 de abr de 2026

1 min

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La familia de Luis Antonio Pool Mutul ya recibe apoyo para repatriar el cuerpo
La familia de Luis Antonio Pool Mutul ya recibe apoyo para repatriar el cuerpo / Especial

Luis Antonio Pool Mutul de 24 años originario de la comisaría de Yaxcopoil en Umán, perdió la vida en República Dominacana donde había viajado para trabajar, por lo que la familia ahora espera el arribo de su cuerpo a Yucatán.

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La familia del joven informó que viajó por segunda ocasión a Punta Cana, donde laboraba en el sector de la construcción, donde ocurrió un accidente que le quitó la vida.

Al respecto, la familia solicitó apoyo, el cual ha recibido del Ayuntamiento de Umán y el Gobierno del Estado, por lo que el cuerpo del joven llegaría a Yucatán en 15 días.

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Se prevé que el cuerpo viaje desde Punta Cana hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún para después ser trasladado en carroza a Umán.

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