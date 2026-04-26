Se fuga detenido de hospital bajo custodia policial en Mérida

Un individuo detenido por faltas administrativas logró evadir la custodia policial mientras se encontraba en un hospital de Mérida, lo que desató un operativo de localización por parte de autoridades estatales.

De acuerdo con el informe oficial, la detención ocurrió un día antes en un estacionamiento ubicado al poniente de la ciudad, donde agentes observaron al sujeto desplazándose de manera sospechosa entre vehículos.

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Al aproximarse para una revisión preventiva, el individuo reaccionó de forma agresiva, insultando a los oficiales, agrediéndolos físicamente e intentando huir, lo que derivó en su aseguramiento.

Tras su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente y una vez concluidas las diligencias legales, el detenido fue trasladado a un hospital para valoración médica, como parte del protocolo de cierre del procedimiento.

Sin embargo, al encontrarse en un área pública de atención, permanecía sin sujeción física directa, conforme a los lineamientos aplicables en este tipo de espacios.

Fue durante su estancia en la sala de espera cuando el sujeto aprovechó un descuido para retirarse sin autorización, antes de que concluyera el proceso. La evasión fue detectada de inmediato, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda que incluye recorridos, inspecciones y filtros en distintos puntos de la ciudad.

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Autoridades precisaron que, aunque se trata de una persona detenida por un hecho menor del orden común, cualquier evasión durante un procedimiento es considerada grave y se atiende bajo estrictos protocolos.

Asimismo, se informó que los elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) encargados de la custodia fueron separados temporalmente de sus funciones, mientras se desarrollan las investigaciones internas para deslindar responsabilidades.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores, al tiempo que se agradeció la colaboración de la población durante los operativos de revisión en curso.