Dan de baja a Policía Municipal de Chemax luego de atropellar a un perro

Un agente de la Policía Municipal de Chemax fue dado de baja, luego de atropellar a un perro que murió en la vía pública, hecho que quedó registrado en video y generó indignación en redes sociales.

Noticia Destacada Vigilante balea a presunto ladrón durante intento de asalto en Kanasín

En la grabación se ve una patrulla transitar en la calle 26 entre 17 y 19 y tras cruzar un tope, pasa las llantas sobre un canino que estaba echado sobre el asfalto.

De acuerdo con las imágenes, el conductor no hizo ningún intento por frenar, antes ni después de atropellar al animal, lo que causó la muerte inmediata del perro.

Noticia Destacada Desmantelan una fiesta clandestina en Kanasín; reportan 22 detenidos

Tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Chemax emitió una ficha informativa en la que confirmó que el agente directamente involucrado fue separado de su cargo. Asimismo, indicó que los elementos que lo acompañaban al momento de los hechos recibieron sanciones administrativas.