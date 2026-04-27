Canasta básica en Yucatán cuesta menos de 910 pesos: estos son los supermercados más baratos

La canasta básica en Yucatán registra tarifas por debajo del promedio nacional de $910.00 pesos, ya que de acuerdo con el reciente reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dos supermercados de la ciudad fueron identificados con tarifas regulares.

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, dio a conocer que la canasta básica en Yucatán se encuentra por debajo de los $910.00 pesos, aunque figura entre los más bajos y altos de la región Sureste.

Noticia Destacada Precio de gasolina hoy: Magna en 23.67 pesos y diésel en 28.22, reporta Profeco

Detalló que la más barata se encuentra en el Soriana Híper ubicada en la avenida Jacinto Canek, donde figura con un precio de $859.50 pesos.

En contraste, también en Mérida, pero el Súper Akí Extra de la colonia México, se encuentra entre las más altas de la región con $889.50 pesos, aunque se encuentra por debajo del promedio nacional, con un margen de $20.50 pesos.

Noticia Destacada Profeco presiona a gasolineras: 75% ajusta precios tras operativos y advierten a las más caras

Al respecto, la Profeco recordó que existe un acuerdo nacional firmado con productores y comercializadores para mantener el precio de la canasta en $910.00 pesos, como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca proteger el acceso de las familias a los alimentos esenciales ante el alza de precios.