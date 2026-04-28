Rellenos ilegales de manglares de Chicxulub avanzan: construyen viviendas y causan desplazamiento de la fauna

Los rellenos ilegales en las zonas de manglar se han focalizado en la comisaría de Chicxulub Puerto, donde la presencia de asentamientos y construcciones a lo largo de la franja de ciénega, al Sur de la comunidad, ocurren desde hace una década.

Desde que en 2016 comenzaron los rellenos de humedales, tala de manglares y desplazamiento de animales para construir viviendas, los daños a estas zonas naturales son evidentes y graves.

De acuerdo con vecinos de esta comisaría costera, que prefieren mantener el anonimato, las invasiones datan de mucho tiempo atrás; sin embargo, la situación que actualmente se observa es mucho más violenta y afecta prácticamente a toda la franja de manglar que está unida a la zona urbana.

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Según se pudo observar en un recorrido, las invasiones comienzan desde el mismo puerto de Progreso, en la calle 20 hacia el Oriente rumbo a Chicxulub Puerto, abarcando la zona de la gasera, sitios cercanos a la primaria Andrés Quintana Roo y continúan por la llamada colonia Divino Niño, hasta antes del cruce de caminos rumbo a Uaymitún.

La colonia Divino Niño figura como un espacio de reciente creación por invasiones ocurridas después del 2016 y donde hay una enorme cantidad de terrenos que actualmente cuentan con construcciones de materiales duraderos y diversos servicios, como red eléctrica, agua potable e incluso servicios de telefonía e Internet.

Al respecto, Obdulio Mena Sánchez, titular de la Policía Ecológica de Progreso, indicó que como autoridad municipal encargada del cuidado ambiental, se llevan a cabo trabajos de vigilancia en las zonas de manglares y se atienden las 24 horas los reportes relacionados con la tala de mangle; sin embargo; al ser espacios de índole federal, las acciones van más encaminadas a la prevención.

Asimismo, según información de la Zofemat en Progreso, los reportes sobre invasiones son canalizados a las autoridades federales.

Hasta el momento, dichas autoridades federales se han enfocado en colocar letreros de aseguramiento de espacios ocupados, los cuales son retirados por los mismos invasores sin que haya mayores consecuencias.

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De acuerdo con el biólogo Juan Lara, especialista en especies marinas, entre las consecuencias que se han observado en estas zonas está la destrucción de los ecosistemas, que ha ocasionado la pérdida de flora y la muerte y desplazamiento de la fauna.

Un caso específico es el del cocodrilo, pues muchos ejemplares se han trasladado a otros espacios, pero otros más se resisten a irse y se les ve constantemente en las áreas de viviendas.

El especialista explicó que la destrucción del manglar crea varios problemas, como el desplazamiento de las especies, la erosión del suelo, la eliminación de la barrera natural en caso de huracanes y hasta daños directos y graves al sector económico.

Juan Lara indicó: “La afectación económica se debe a que los manglares son sitios de reproducción de especies marinas, tanto de explotación directa como de las que alimentan a especies más grandes o moluscos, como el pulpo, de alto valor comercial, por lo que los daños a estos ecosistemas causan la reducción en la población de esas especies comerciales”.