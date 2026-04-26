Secretaría de Educación alerta por reto viral que pone en peligro a alumnos de Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informó que, en fechas recientes, ha circulado por redes sociales información sobre on un supuesto reto viral que podría representar un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

Según se averiguó, menores no identificados, con tal de cumplir el reto, escriben en espacios de las escuelas mensajes sobre presuntas balaceras para el día siguiente, lo cual ha generado la alarma entre la comunidad educativa y las familias.

En atención a ello, la Segey exhortó a directivos, docentes y personal administrativo a mantenerse atentos y dar puntual cumplimiento a los lineamientos establecidos, priorizando en todo momento la protección de las y los estudiantes en caso de detectar ese tipo de mensajes.

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En caso de identificar señales o situaciones vinculadas a este tipo de contenidos, se deberá reportar el hecho y levantar la evidencia correspondiente, notificar a la estructura educativa superior para su seguimiento oportuno, y realizar una intervención en el plantel, que contemple, o la identificación de posibles personas involucradas. o la convocatoria a madres y padres de familia para informar y coordinar acciones.

Asimismo, se debe proporcionar la atención socioemocional de las y los estudiantes, además de dar aviso a las autoridades correspondientes, a través del número de emergencias 911, en caso de que la situación lo requiera.

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De igual manera, se recomienda reforzar la comunicación con la comunidad escolar, promoviendo el uso responsable de redes sociales y evitando la difusión de información no verificada.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado reiteró su compromiso de acompañar a las escuelas en la implementación de estas medidas, así como de garantizar entornos seguros que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

A los padres de familia se les pide hablar con sus hijos del tema, a fin de evitar este tipo de retos virales.