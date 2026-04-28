Alumnos de tres escuelas de Mérida que replicaron un reto viral serán sancionados

El gobernador Joaquín Díaz Mena dio a conocer que alumnos de tres escuelas de Mérida serán sancionados luego de replicar un reto viral en sus escuelas, el cual consiste en amenazas falsas de tiroteos de broma, poniendo en alerta a la comunidad escolar.

Durante su transmisión en vivo, el Gobernador informó que sobre la situación que circuló en redes sociales y por WhatsApp entre estudiantes, se detectaron mensajes relacionados con un supuesto reto viral.

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Comunidades escolares activaron los protocolos correspondintes y se notificó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) donde se confirmó que no existía ningún riesgo real en los estudiantes.

Por su parte, la Secretaría de Educación seguirá investigando a fondo para sancionar a los alumnos responsables, haciendo un llamado a los padres de familia a estar atentos en caso de cualquier situación similar.

En atención a ello, y con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en los planteles, se exhorta a toda la comunidad educativa, directivos, docentes y personal administrativo a mantenerse atentos y a dar puntual cumplimiento a los lineamientos establecidos, priorizando en todo momento la protección de las y los estudiantes.

En caso de identificar señales o situaciones vinculadas a este tipo de contenidos, se deberán implementar de manera inmediata las siguientes acciones:

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Reportar el hecho y levantar la evidencia correspondiente.

Notificar a la estructura educativa superior para su seguimiento oportuno.

Realizar una intervención en el plantel, que contemple:

La identificación de posibles personas involucradas. La convocatoria a madres y padres de familia para informar y coordinar acciones. La atención socioemocional de las y los estudiantes.