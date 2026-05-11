SEP da reversa y escuelas de Campeche no adelantarán vacaciones; clases terminan el 15 de julio

Tras anunciar la intención de recortar el ciclo escolar para que concluya este 5 de junio, la Secretaría de Educación Pública se retractó de esta decisión dejando el calendario 2025–2026 tal y como estaba, confirmando que las clases concluirán hasta el próximo 15 de julio.

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Lo anterior fue confirmado durante la Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, misma que se llevó a cabo la mañana de este lunes 11 de mayo con la participación de todos los secretarios de Educación del país, incluyendo al titular campechano Víctor Manuel Sarmiento Maldonado.

De esta manera, los 258 mil 708 estudiantes de todos los niveles educativos de Campeche terminarán su curso escolar sin modificaciones, adelantos o rezagos conforme al calendario del ciclo original. Asimismo, derivado de las múltiples inconformidades expresadas por padres de familia y ciudadanos, los 32 secretarios de Educación acordaron de manera unánime la permanencia del calendario que ya estaba vigente.

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JGH