Segey confirma cierre anticipado del ciclo escolar en Yucatán: terminará el 26 de junio

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) informó que se mantendrá en lo general el calendario escolar original para el ciclo 2025-2026, luego de un acuerdo unánime alcanzado por la Comisión Nacional para la Educación (CONAEDU), aunque se dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes específicos de acuerdo con las necesidades de cada estado.

La dependencia estatal señaló que esta decisión busca priorizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así como el bienestar de las familias y del personal docente en Yucatán.

De acuerdo con la SEGEY, el análisis del calendario escolar se realizó bajo la visión del Gobierno del Renacimiento Maya y tomando en cuenta las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Noticia Destacada Más de 40 mil alumnos buscan entrar al bachillerato en Yucatán sin examen de admisión

Analizaron propuestas y opiniones de la comunidad educativa

La dependencia explicó que se abrió un espacio de diálogo plural para revisar las modificaciones propuestas al calendario escolar, considerando las aportaciones de madres y padres de familia, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa.

El dictamen final tomó en cuenta criterios técnicos, pedagógicos, logísticos y de bienestar estudiantil, con el objetivo de proteger los procesos de aprendizaje y garantizar estabilidad durante el ciclo escolar.

Asimismo, la CONAEDU permitió que las autoridades educativas estatales puedan realizar análisis complementarios para atender particularidades regionales, siempre que cualquier ajuste sea respaldado por criterios técnicos y pedagógicos.

Fechas importantes del calendario escolar en Yucatán

La SEGEY dio a conocer las fechas más relevantes para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 y el arranque del siguiente periodo académico en Yucatán:

Noticia Destacada Secretaría de Educación alerta por reto viral que pone en peligro a alumnos de Yucatán

Conclusión del ciclo escolar 2025-2026: 26 de junio.

Consejo Técnico Escolar (CTE): 29 de mayo.

Cierre administrativo: 3 de julio.

Fin del receso escolar: 24 de agosto.

Regreso de maestras, maestros, directivos y personal administrativo: 24 de agosto para sesiones intensivas del CTE.

Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

Finalmente, la SEGEY reiteró su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y respetuosa de las raíces culturales de Yucatán.

La dependencia destacó que mantener el calendario escolar permitirá ofrecer estabilidad educativa, fortalecer los procesos de aprendizaje y reforzar la corresponsabilidad entre autoridades, escuelas y familias para el desarrollo integral del estudiantado.