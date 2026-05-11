¿Por qué Yucatán tiene un platillo para cada día de la semana? La deliciosa tradición que aún sobrevive

La gastronomía yucateca no solo destaca por sus sabores únicos y recetas ancestrales, también por una curiosa costumbre que ha pasado de generación en generación: tener un platillo especial para cada día de la semana.
En muchos hogares de Yucatán, especialmente entre familias tradicionales, todavía se conserva esta práctica culinaria que combina historia, costumbres mayas, herencia española y organización familiar.
Aunque con el paso del tiempo algunas recetas han cambiado, la tradición sigue viva en mercados, fondas y cocinas de la región.
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El origen de la tradición gastronómica en Yucatán
La costumbre nació hace varias décadas, cuando las familias organizaban sus comidas según los ingredientes disponibles, los días de mercado y el tiempo necesario para preparar cada receta.
Muchos de los platillos yucatecos requieren largas horas de cocción, recados especiales y procesos artesanales, por lo que cada día tenía asignado un menú específico. Además, las celebraciones religiosas y las jornadas laborales influían en lo que se cocinaba.
Con el tiempo, esta organización se convirtió en una auténtica tradición culinaria que hoy forma parte de la identidad de Yucatán.
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Menú yucateco: ¿qué se come cada día?
- Lunes: Frijol con puerco El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas.
- Martes: Puchero Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares.
- Miércoles: Potaje o lentejasA media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales.
- Jueves: Escabeche orientalEl jueves suele estar reservado para el escabeche de pavo o pollo, preparado con cebolla morada, especias y chile xcatik. Su sabor entre ácido y condimentado es uno de los favoritos de la cocina regional.
- Viernes: Poc chuc El viernes en Yucatán suele ser sinónimo de poc chuc, uno de los platillos más emblemáticos del estado. La carne de cerdo marinada con naranja agria y asada al carbón se acompaña con cebolla morada curtida, frijol colado, arroz y tortillas calientes.
- Sábado: Chicharra o relleno negro El fin de semana comienza con comidas más abundantes. En algunos hogares se prepara relleno negro, mientras que otros prefieren chicharra, panuchos, salbutes o tacos de cochinita.
- Domingo: Cochinita pibil y lechón al horno El domingo es quizá el día más esperado para los amantes de la gastronomía yucateca. Desde temprano, las familias acuden a mercados y restaurantes para disfrutar de cochinita pibil, lechón al horno o relleno blanco, acompañados con cebolla morada y salsa de chile habanero.