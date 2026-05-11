¿Por qué Yucatán tiene un platillo para cada día de la semana? La deliciosa tradición que aún sobrevive

La gastronomía yucateca no solo destaca por sus sabores únicos y recetas ancestrales, también por una curiosa costumbre que ha pasado de generación en generación: tener un platillo especial para cada día de la semana.

En muchos hogares de Yucatán, especialmente entre familias tradicionales, todavía se conserva esta práctica culinaria que combina historia, costumbres mayas, herencia española y organización familiar.

Aunque con el paso del tiempo algunas recetas han cambiado, la tradición sigue viva en mercados, fondas y cocinas de la región.

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El origen de la tradición gastronómica en Yucatán

La costumbre nació hace varias décadas, cuando las familias organizaban sus comidas según los ingredientes disponibles, los días de mercado y el tiempo necesario para preparar cada receta.

Muchos de los platillos yucatecos requieren largas horas de cocción, recados especiales y procesos artesanales, por lo que cada día tenía asignado un menú específico. Además, las celebraciones religiosas y las jornadas laborales influían en lo que se cocinaba.

Con el tiempo, esta organización se convirtió en una auténtica tradición culinaria que hoy forma parte de la identidad de Yucatán.

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Menú yucateco: ¿qué se come cada día?

Lunes: Frijol con puerco El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas.

El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas. Martes: Puchero Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares.

Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares. Miércoles: Potaje o lentejas A media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales.

A media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales. Jueves: Escabeche orientalEl jueves suele estar reservado para el escabeche de pavo o pollo, preparado con cebolla morada, especias y chile xcatik. Su sabor entre ácido y condimentado es uno de los favoritos de la cocina regional.