¿Qué comen los yucatecos en la semana? Este es su menú de lunes a domingo

La gastronomía yucateca no sólo destaca por sus sabores únicos y recetas ancestrales, también por una curiosa tradición que durante décadas ha marcado la vida cotidiana de muchas familias: comer ciertos platillos dependiendo del día de la semana.
Aunque actualmente algunas costumbres han cambiado, en mercados, fondas y hogares de Yucatán todavía se mantiene el famoso “menú”, una práctica que organiza los guisos típicos de lunes a domingo.
Este hábito surgió como una forma práctica de distribuir ingredientes, aprovechar las compras del mercado y mantener vivas las recetas tradicionales. Incluso hoy, muchos yucatecos saben perfectamente qué comida “toca” según el día.
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Menú yucateco: ¿qué se come cada día?
- Lunes: Frijol con puerco El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas.
- Martes: Puchero Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares.
- Miércoles: Potaje o lentejasA media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales.
- Jueves: Escabeche orientalEl jueves suele estar reservado para el escabeche de pavo o pollo, preparado con cebolla morada, especias y chile xcatik. Su sabor entre ácido y condimentado es uno de los favoritos de la cocina regional.
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- Viernes: Poc chuc El viernes en Yucatán suele ser sinónimo de poc chuc, uno de los platillos más emblemáticos del estado. La carne de cerdo marinada con naranja agria y asada al carbón se acompaña con cebolla morada curtida, frijol colado, arroz y tortillas calientes.
- Sábado: Chicharra o relleno negro El fin de semana comienza con comidas más abundantes. En algunos hogares se prepara relleno negro, mientras que otros prefieren chicharra, panuchos, salbutes o tacos de cochinita.
- Domingo: Cochinita pibil y lechón al horno El domingo es quizá el día más esperado para los amantes de la gastronomía yucateca. Desde temprano, las familias acuden a mercados y restaurantes para disfrutar de cochinita pibil, lechón al horno o relleno blanco, acompañados con cebolla morada y salsa de chile habanero.