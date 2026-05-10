¿Qué comen los yucatecos en la semana? Este es su menú de lunes a domingo

La gastronomía yucateca no sólo destaca por sus sabores únicos y recetas ancestrales, también por una curiosa tradición que durante décadas ha marcado la vida cotidiana de muchas familias: comer ciertos platillos dependiendo del día de la semana.

Aunque actualmente algunas costumbres han cambiado, en mercados, fondas y hogares de Yucatán todavía se mantiene el famoso “menú”, una práctica que organiza los guisos típicos de lunes a domingo.

Este hábito surgió como una forma práctica de distribuir ingredientes, aprovechar las compras del mercado y mantener vivas las recetas tradicionales. Incluso hoy, muchos yucatecos saben perfectamente qué comida “toca” según el día.

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Menú yucateco: ¿qué se come cada día?

Lunes: Frijol con puerco El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas.

El inicio de la semana tiene sabor a tradición. Este platillo preparado con frijoles negros, carne de cerdo, arroz, rábanos, cilantro y cebolla morada es uno de los más representativos de Yucatán. Suele acompañarse con chile habanero y tortillas recién hechas. Martes: Puchero Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares.

Después del frijol con puerco llega el puchero yucateco, un caldo abundante con carnes, verduras y arroz. Muchas familias aprovechan este día para preparar grandes porciones y compartir en reuniones familiares. Miércoles: Potaje o lentejas A media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales.

A media semana predominan los guisos más ligeros y caldosos. El potaje de lentejas con carne, plátano macho y especias es una opción común en numerosos hogares y fondas tradicionales. Jueves: Escabeche orientalEl jueves suele estar reservado para el escabeche de pavo o pollo, preparado con cebolla morada, especias y chile xcatik. Su sabor entre ácido y condimentado es uno de los favoritos de la cocina regional.

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