Desde Yucatán, Claudia Sheinbaum defiende a la 4T: “Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró desde Kanasín que la Transformación del país “le pertenece al pueblo” y afirmó que ningún gobierno extranjero ni los grupos políticos del pasado podrán revertir los avances alcanzados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Durante la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mandataria federal sostuvo que su administración mantiene el compromiso de gobernar “con el pueblo y para el pueblo”, al tiempo que reiteró que no traicionará la confianza ciudadana ni permitirá actos de corrupción dentro del movimiento.

Ante estudiantes, autoridades y habitantes del municipio, Sheinbaum Pardo destacó que los derechos sociales conquistados en los últimos años deben defenderse y consolidarse, ya que, dijo, representan avances históricos para millones de mexicanos. En ese sentido, señaló que la fuerza de su gobierno proviene directamente del respaldo popular.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena presenta el Plan Renacimiento para Mérida: atenderá el servicio de agua, movilidad y seguridad

La titular del Ejecutivo federal afirmó que la Cuarta Transformación se sostiene bajo principios de honestidad y cercanía con la ciudadanía, por lo que advirtió que ninguna persona deshonesta puede escudarse bajo ese proyecto político. “Es un movimiento honesto y honrado que le cumple al pueblo”, expresó.

Como parte de su mensaje, la Presidenta enumeró algunos de los programas y acciones impulsados por el Gobierno Federal, entre ellos el incremento de 154 por ciento al salario mínimo en términos reales, la ampliación de infraestructura hospitalaria con 9 mil nuevas camas, así como la creación de 200 mil espacios en Educación Media Superior y 300 mil más en Educación Superior.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena solicita ingreso de los alumnos de la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín a la Beca “Gertrudis Bocanegra”

También destacó la construcción de 1.8 millones de viviendas y la continuidad de los Programas y Becas de Bienestar, iniciativas que, aseguró, buscan garantizar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las familias mexicanas.

La visita presidencial a Kanasín estuvo centrada en el fortalecimiento de la educación pública y el acceso gratuito a estudios universitarios mediante la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos, proyecto que forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura educativa en el país.