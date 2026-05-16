Reportan a masculino tirado en la banqueta, inconsciente, fue trasladado a un hospital

La rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana evitó una posible tragedia en la colonia Santa Margarita, luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre inconsciente sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 47, esquina con 48, en dicho sector de la ciudad, donde ciudadanos solicitaron el apoyo de las autoridades y de una ambulancia al observar a un masculino de complexión robusta tirado boca arriba sobre la banqueta, aparentemente sin reaccionar ni responder a los llamados de auxilio.

Tras el reporte, personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana arribó al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Luego de una valoración inicial, los socorristas confirmaron que el hombre aún contaba con signos vitales; sin embargo, se encontraba en estado de ebriedad, lo que le impedía reaccionar adecuadamente.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado y al riesgo de broncoaspiración, los paramédicos determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Vecinos del sector señalaron que el hombre permaneció varios minutos tendido sobre la banqueta, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, ya que en un principio temieron que hubiera fallecido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del masculino ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud tras su ingreso al centro médico.