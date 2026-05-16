Choque entre mototaxi y motocicleta deja mujer lesionada en Playa del Carmen

Un aparatoso accidente entre un mototaxi del sindicato Auto Taxi Q. Roo y una motocicleta particular se registró en el cruce de la avenida 135 con calle 6 Norte, en Playa del Carmen, dejando como saldo a una mujer lesionada y daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, ambas unidades circulaban de norte a sur sobre la avenida 135. Sin embargo, al llegar a la intersección con la calle 6 Norte, el conductor del mototaxi marcado con el número económico 44 realizó una maniobra de vuelta hacia la izquierda, aparentemente sin tomar las debidas precauciones.

Testigos señalaron que en ese momento una motocicleta particular avanzaba detrás de la unidad de transporte y presuntamente circulaba a exceso de velocidad, situación que impidió que el conductor pudiera frenar a tiempo para evitar el impacto.

La motocicleta terminó estrellándose contra la parte posterior izquierda del mototaxi, provocando un fuerte golpe que alarmó a vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Debido a la intensidad del choque, una pasajera que viajaba en el mototaxi salió proyectada y cayó sobre el pavimento, resultando lesionada. Personas que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarla mientras solicitaban apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada. Tras una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital para una revisión médica más completa y descartar lesiones de gravedad.

Por su parte, el conductor de la motocicleta también fue valorado por los cuerpos de emergencia debido a los golpes sufridos tras el impacto, aunque trascendió que sus lesiones no ameritaron traslado hospitalario.

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada mientras los cuerpos de auxilio realizaban las maniobras correspondientes y retiraban las unidades involucradas para evitar otro percance.

Más tarde acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron información sobre la mecánica del accidente para deslindar responsabilidades.