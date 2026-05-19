Se registra manifestación en Chichén Itzá; INAH confirma cierre temporal

Las protestas por la implementación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) en la zona arqueológica de Chichén Itzá continúan, pues desde la noche del lunes y hasta la mañana de este martes, artesanos y trabajadores de turismo comenzaron una manifestación.

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Y es que durante la noche del lunes, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté Chichén Itzá dio a conocer que fueron colocadas rejas en el parador antiguo de la zona arqueológica.

Por esta razón, convocaron a artesanos, comerciantes, ejidatarios y a la población de Chichén Itzá para realizar una protesta.

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Ante esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Patronato Cultur dieron a conocer que este martes la zona arqueológica de Chichén Itzá permanecerá cerrada.

Sin embargo, indicaron que se debe a trabajos de mantenimiento en todas las áreas del sitio, invitando a conocer otras ciudades mayas de la entidad.