Bissokot Hernández gana oro y rompe récord nacional en la CONADE 2026

De forma espectacular arrancó la delegación de Quintana Roo su participación en el atletismo en la Olimpiada Nacional Conade 2026. El velocista Bissokot Hernández Damon firmó una actuación histórica en la jornada inaugural al conquistar la medalla de oro e imponer una nueva marca nacional en la prueba de los 400 metros planos.

La delegación caribeña inició sus competencias con alta intensidad en la pista del Complejo Deportivo CODE Revolución, en Guadalajara, Jalisco, donde el atleta de la categoría Sub-18 hizo valer su calidad sobre el tartán. Con un cierre imponente, Hernández Damon cruzó la meta en la primera posición para adueñarse del metal dorado.

El triunfo llegó acompañado de una hazaña sin precedentes en dicha categoría, luego de que el quintanarroense detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 47.10 segundos, hazaña que deja grabado su nombre y el de la entidad en el libro de récords de la justa deportiva del país. La actividad de pista y campo continuará durante los próximos días en el citado recinto jalisciense.

Noticia Destacada Quintana Roo arranca con seis medallas en judo en la Olimpiada Nacional Conade 2026

Cosecha de medallas en el tatami

Por otra parte, la disciplina de judo entregó dividendos positivos para el estado durante su segundo día de combates, tras asegurar cuatro preseas —una de plata y tres de bronce— en las eliminatorias que se desarrollan en el Polifórum Zamná de Mérida, Yucatán.

En las acciones destinadas a la categoría Sub-18, la seleccionada nacional Ariadna Chávez Medina subió al podio tras avanzar con autoridad hasta la gran final de su división, donde se quedó con la medalla de plata luego de un reñido combate frente a la representante del estado de Nuevo León.

Los metales de bronce para la causa estatal correspondieron a las judocas Naomi Cardona, en la división de los 52 kilogramos, y Darla Saavedra Caamal, en los 57 kilogramos. El tercer bronce de la jornada llegó en la rama varonil por conducto de Guillermo Fernández Gutiérrez, en la división de menos de 90 kilos.

Con este racimo de triunfos, la Selección de Judo de Quintana Roo alcanzó de manera provisional las 10 preseas en la presente edición, cifra con la que superan los resultados registrados el año pasado, cuando el equipo cerró su participación con un balance de siete medallas.