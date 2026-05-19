¿Hay casos de Hantavirus en México? Esto informó Salud en conferencia de Sheinbaum

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de Hantavirus en México, luego de que surgieran dudas y atención sobre este virus en distintos espacios informativos.

Durante su participación en la denominada “Mañanera del Pueblo”, el titular de Salud explicó que el país mantiene activo su sistema de vigilancia epidemiológica y cuenta con la capacidad necesaria para identificar oportunamente posibles contagios en caso de que llegaran a presentarse.

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Kershenobich señaló que las autoridades sanitarias mantienen monitoreo permanente para detectar enfermedades emergentes o de interés epidemiológico, con el objetivo de responder de manera rápida ante cualquier situación que represente un riesgo para la salud pública.

El funcionario destacó que el sistema de vigilancia en México permite dar seguimiento a diversos padecimientos y activar protocolos de atención en caso de ser necesario, por lo que reiteró que actualmente no existe una alerta relacionada con Hantavirus en territorio nacional.

El Hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por contacto con excremento, saliva u orina de roedores infectados y puede provocar afectaciones respiratorias severas. Aunque algunos países han reportado casos aislados, las autoridades mexicanas señalaron que no existe registro de contagios detectados recientemente en el país.

La aclaración se dio en medio de la atención que ha generado un brote relacionado con Hantavirus reportado en mayo de 2026. De acuerdo con la información presentada por autoridades, en un crucero que zarpó desde Argentina viajaban 147 personas provenientes de 23 países.

Según el reporte, se identificaron 11 casos asociados al brote, de los cuales nueve fueron confirmados y dos permanecieron como sospechosos. Además, se informó sobre el fallecimiento de tres personas vinculadas a este evento sanitario.